Galatasaray, erkek basketbol şubesi genel menajeri Ömer Yalçınkaya ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Erkek Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Daha öncesinde Beşiktaş, Banvit, Darüşşafaka ve Anadolu Efes takımlarında da görev yapan Ömer Yalçınkaya uzun süredir Galatasaray bünyesinde farklı görevlerde çalışmış ve son iki senedir de Genel Menajer olarak hizmet etmişti.

Yıllar sonra sarı kırmızılı kulüpten ayrılan Yalçınkaya'nın Mersin Spor'un Genel Menajeri olmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.