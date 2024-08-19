Galatasaray'da Zaha depremi

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'da Zaha depremi

Galatasaray2dan ayrılması beklenen Wilfried Zaha isyan etti.

Bir süredir eski kulübü Crystal Palace ile görüşen ve Galatasaray’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Wilfried Zaha flaş açıklamalarda bulundu.

Kendi Twitch kanalında yaptığı canlı yayın sırasında yaşananlara isyan eden Zaha isyan etti.

İşte Zaha’nın açıklamaları:

“NEDEN BU KADAR RAHATSIZ EDİYOR”

“Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmamam insanları neden bu kadar rahatsız ediyor? Bunun bir önemi yok. Önemli olan takımın iyi gidiyor olması ve kazanıyor olması. Önemli olan tek şey bu. Ben olsam da olmasam da takım kazanıyor”

“GALATASARAY TARAFTARI YÜZÜME MEŞALE ATTI”

“Geldiğimden beri bana sevgi gösteren çok sayıda Galatasaray taraftarı var. Bir de bana sevgi göstermeyen bir sürü insan var. Herkes Fenerbahçe taraftarı diyor ama şunu bir dinleyin! Avusturya'da oynadığımız sezon öncesi maçı; Sadece Galatasaray taraftarları vardı. Birisi neredeyse yüzüme isabet edecek bir meşale attı ve döndüm, hepsi Galatasaray taraftarıydı. Orada rakip taraftar yoktu, sadece Galatasaray taraftarları vardı. Birisi neredeyse yüzümü yakacak bir meşale attı. Biraz geri çekilmeseydim yüzümde iz kalacaktı ama sonra bana diyeceksiniz ki 'Seni seviyoruz”

“YÜZÜMÜ ISKALADI”

“Kulübüm ve taraftar için oynuyorum. Kardeşim, hedef alınmadığını söylüyorsun ama yüzümü ıskaladı. Neyse, önemli değil. Bunlar hakkında konuşmak istemediğim olumsuz şeyler. Ben burada sadece futbol oynamaya çalışıyorum”

“YÖNETİCİLERE SORUN”

“Eğer neden oynamadığım hakkında konuşmak istiyorsanız yöneticilere sorun, ben bu konuda konuşmak için burada değilim. Bazı şeyler üzerinde kontrolüm yok”

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