Galatasaray'da Zaniolo fırtınası

Düzenleme: Abdülkadir Aydoğan
Galatasaray'da Zaniolo fırtınası

İtalya'ya gitmek istediğini söyleyen Zaniolo Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını sildi.

Geçtiğimiz sezonu Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’da kiralık olarak geçiren Nicolo Zaniolo bonservisinin alınmaması üzerine Galatasaray’a geri döndü.

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GALATASARAY'DAN AYRILMAK İSTİYOR

Galatasaray’da geleceği hakkında soru işaretleri bulunan İtalyan yıldız geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Serie A'ya dönmek istiyorum. Bunu menajerim Claudio Vigorelli'ye söyledim, Galatasaray da bu düşüncemi biliyor. Bir çözüm bulunacaktır, iyimserim" ifadelerini kullanmıştı.

Zaniolo’nun bu sözleri sonrası Serie A ekiplerinden Fiorentina ve Atalanta’nın oyuncu ve yönetim ile görüşme halinde olduğu ortaya çıkmıştı.

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FOTOĞRAFLARI KALDIRDI

Oyuncunun bu iki kulüpten hangisine gideceği henüz netlik kazanmazken yaptığı son harekete gündeme bomba gibi düştü.

Galatasaray ile duygusal anlamda tüm bağları kopan yıldız isim sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılar ile ilgili tüm fotoğraflarını kaldırdı.

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PERFORMANSI

2022 – 2023 sezonunun ara transfer döneminde 15 milyon euroya Galatasaray’a katılan Zaniolo burada çıktığı 12 maçta 5 gol 1 asist kaydederken sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Bu sezon forma giydiği Aston Villa’da ise çoğunluğu sonradan girmek üzere 40 maça çıkan Zaniolo 3 gol kaydetti

24 yaşındaki 10 numara Mayıs ayında yaşadığı sakatlık nedeniyle EURO 2024’e katılamamış ve ayağından ameliyat oldu.

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