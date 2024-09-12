Galatasaray'daki kavgayı ortaya çıkardı. Transferleri sızdıran kişiyi açıkladı

Yaz transfer döneminin artık son 2 gününe girilirken geciken transferler Galatasaraylı taraftarların canını sıkıyor.

Taraftarlar en az iki transfere ihtiyaç olduğunu dile getirirken Galatasaray ile anılan isimlerin başka takımlara gitmesi tepkilere yol açtı.

Sportif AŞ yöneticisi İbrahim Hatipoğlu ve Sportif Direktör Cenk Ergün’ün istifasını isterken bir iddia ortalığı karıştırdı.

Dursun Özbek’in seçilmesi ile beraber gelen ve Galatasaray ile sözleşmesi sona ermek üzere olan Cenk Ergün ile ilgili yönetim kararını verdi.

CENK ERGÜN İLE DEVAM KARARI TEPKİ ÇEKTİ

Sarı-kırmızılıların transfer sezonunun bitmesinin ardından Cenk Ergün ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Alınan bu karar tepki çekerken yorumcu Uğur Karakullukçu’dan flaş bir açıklama geldi. Karakullukçu kendi Youtube kanalında yaptığı açıklamada transfer haberlerini sızdıran kişinin Cenk Ergün olduğunu iddia etti.

İşte Uğur Karakullukçu’nun sözleri:

"Ya şu transfer döneminin ortasında Cenk Ergün nasıl iki yıl daha sözleşme alır ya. Bu Cenk Ergün ne iş tutuyor kardeşim? Erden Timur gitsin diye pusuda bekliyor, geliyor. Mustafa Denizli ve Fatih Terim geliyor, gidiyor. Kulübün en büyük efsanesi her geldiğinde yollamış"

"CENK ERGÜN'DEN HABER ÇIKIYOR"

"Cenk Ergün, Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu'ndan nefret ediyor. İbrahim Hatipoğlu'nun düşündüğü oyuncunun altını oymak için Cenk Ergün'den haber çıkıyor. Birbirlerinin oyuncularını eliyorlar. Manchester United'ın orta sahası McTominay'a bu gidecek diye haberi sızdırıyor işin bozulması adına. Arkadaşından Avrupa’da haber çıkarttırıyor"