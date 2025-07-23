Galatasaray'dan 3 gollü prova: Genç yıldız bu maçı da boş geçmedi

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Galatasaray'dan 3 gollü prova: Genç yıldız bu maçı da boş geçmedi

Avusturya kampında Ccagliari ile karşılaşan Galatasaray, Sallai, Barış Alper Yılmaz ve Arda Ünyay'ın golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Galatasaray, Summer Series Upper Austria turnuvası kapsamındaki ikinci hazırlık maçında Cagliari ile Raiffeisen Arena'da karşılaştı.

Avusturya kampında gösterdiği performansla öne çıkan 2007 doğumlu Arda Ünyay bu maçı da boş geçmedi.

58.dakikada sarı-kırmızılıların kazandığı serbest vuruşta sahneye çıkan Ünyay, Sallai'nin ortasında kafayla fileleri havalandırarak skoru 3-1'e getirdi. Genç oyuncu, bu golle Galatasaray formasıyla ikinci kez gol sevinci yaşadı.

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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya’ya giden Galatasaray, ilk hazırlık maçında Avusturya temsilcisi Admira Wacker’la karşılaşmıştı. Sarı-Kırmızılılar mücadeleyi 2-1 kazanırken, ikinci golün sahibi olan Arda Ünyay maçın yıldızı olmuştu.

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