Galatasaray'dan Ankaragücü maçı öncesi flaş karar

Galatasaray'da yönetim Ankaragücü ile oynanacak şampiyonluk maçı öncesi önemli bir karar aldı.

Galatasaray'dan Ankaragücü maçı öncesi flaş karar

Galatasaray, ligde yarın Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçı kazanırsa şampiyon olacak.

Bu kritik maç öncesi sarı kırmızılı kulübün yönetimi de futbolcuları motive etmek için çarpıcı bir prim kararı aldı.

Yönetim, Sivasspor maçına 10, İstanbulspor maçına 10, Başakşehir maçına ise 20 milyon lira prim vermişti.

Fanatik'in haberine göre; sarı kırmızılı futbolcular, Ankaragücü yenip şampiyonluğu ilan ederlerse 20 milyon lira daha prim kazanacaklar.

Böylece son 4 maçta verilen prim, 60 milyon lira olacak.

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