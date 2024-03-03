Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi öncesi flaş karar. Resmen açıklandı

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Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi öncesi flaş karar. Resmen açıklandı
Galatasaray Kulübü Beşiktaş derbisine saatler kala kararını duyurdu.

Beşiktaş ile Galatasaray derbisi için artık saatler kaldı. Dev karşılaşma öncesi sarı kırmızılı kulüpten bir paylaşım geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Florya'daki kampta futbolcularıyla bir toplantı yaptığı öğrenildi.

Buruk'un şampiyonluk için maçtan mutlaka galip ayrılmaları gerektiğini belirterek, uyarılarda bulunduğu belirtildi.

Özellikle savunma oyuncularını uyaran Buruk'un Beşiktaş'ın pas trafiğini kesmelerini istedi ve Semih'in uzaktan şutlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

Galatasaray Kulübü de derbi öncesi kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamada "Beşiktaş karşılaşmasında beyaz formamızla sahaya çıkacağız" ifadesi kullanıldı.

İşte o forma:

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