Galatasaray'dan Brezilya Milli Takımı hesabı! Astronomik teklif bekleniyor

Galatasaray'ın 18 milyon euro karşılığında transfer ettiği Gabriel Sara, performansıyla alkış alıyor.

Son oynanan Beşiktaş derbisinde de etkili bir oyun sergileyen Sara için Okan Buruk'un yardımcısı İrfan Saraloğlu'ndan çarpıcı açıklamalar geldi.

Milliyet'e konuşan Saraloğlu, Sara'yı Sao Paulo'da oynarken izlediğini belirtti.

Brezilyalı futbolcunun savuma arkasına koşular atan bir futbolcu da olduğunu aktaran deneyimli antrenör, "Henüz gerçek Sara'yı izlediğimizi düşünmüyorum." dedi.

DURAN TOPLAR

Galatasaray'ın bu sezon duran toplardaki etkinliğine değinen Saraloğlu, "İdmanlarda çalışmalar oluyor ama buradaki en önemli kriter o duran topları kullanan ve değerlendiren oyuncuların kalitesi. Bu konuda şanslı olduğumuzu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İrfan Saraloğlu, Gabriel Sara'nın Brezilya Milli Takımı'na seçilmesi halinde oyuncuyu ellerinde tutamayacaklarını belirtti.

Saraloğlu, "Sara'nın bonservisi çok tartışıldı ama bunun çok üzerinde bir teklif alır." şeklinde konuştu.

