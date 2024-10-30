Galatasaray'dan Brezilya Milli Takımı hesabı! Astronomik teklif bekleniyor

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'dan Brezilya Milli Takımı hesabı! Astronomik teklif bekleniyor

Okan Buruk'un yardımcılığını yapan İrfan Saraloğlu, Gabriel Sara ile ilgili olarak spor kamuoyunu sallayan açıklamalarda bulundu. Saraloğlu, Sara'nın Brezilya Milli Takımı'na seçilmesi durumunda Galatasaray'ın astronomik bonservis teklifleri alacağını iddia etti.

Galatasaray'ın 18 milyon euro karşılığında transfer ettiği Gabriel Sara, performansıyla alkış alıyor.

Son oynanan Beşiktaş derbisinde de etkili bir oyun sergileyen Sara için Okan Buruk'un yardımcısı İrfan Saraloğlu'ndan çarpıcı açıklamalar geldi.

Milliyet'e konuşan Saraloğlu, Sara'yı Sao Paulo'da oynarken izlediğini belirtti.

saral.jpgBrezilyalı futbolcunun savuma arkasına koşular atan bir futbolcu da olduğunu aktaran deneyimli antrenör, "Henüz gerçek Sara'yı izlediğimizi düşünmüyorum." dedi.

DURAN TOPLAR

Galatasaray'ın bu sezon duran toplardaki etkinliğine değinen Saraloğlu, "İdmanlarda çalışmalar oluyor ama buradaki en önemli kriter o duran topları kullanan ve değerlendiren oyuncuların kalitesi. Bu konuda şanslı olduğumuzu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

sara.jpgÖte yandan İrfan Saraloğlu, Gabriel Sara'nın Brezilya Milli Takımı'na seçilmesi halinde oyuncuyu ellerinde tutamayacaklarını belirtti.

Saraloğlu, "Sara'nın bonservisi çok tartışıldı ama bunun çok üzerinde bir teklif alır." şeklinde konuştu.

Son Haberler
Su altında korkunç anlar! Ölü sandığı balığa dokundu ölümden döndü
Su altında korkunç anlar! Ölü sandığı balığa dokundu ölümden döndü
Bilecik'te uyuşturucu operasyonu
Bilecik'te uyuşturucu operasyonu
Tarihi yapı zincir bir kahveciye kiralandı
Tarihi yapı zincir bir kahveciye kiralandı
Uluslararası taşımacılık sektörü, ABD başkanlık seçimlerine kitlendi
Uluslararası taşımacılık sektörü, ABD başkanlık seçimlerine kitlendi
Kızgın boğa ortalığı birbirine kattı
Kızgın boğa ortalığı birbirine kattı