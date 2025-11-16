Galatasaray’ın kış transfer dönemine yönelik çalışmaları hız kazanırken Atalanta forması giyen Ademola Lookman yeniden sarı-kırmızılıların ana hedefi haline geldi.

GALATASARAY'IN LOOKMAN TEKLİFİNİ DUYURDULAR

İtalyan basınında yer alan iddialar, yönetimin yıldız futbolcu için ocakta somut bir adım atmaya hazırlandığını öne sürdü.

Calciomercato’nun haberine göre; Galatasaray, Ademola Lookman transferinde kararlı bir tutum sergiliyor. Sarı-kırmızılı kulübün ocak ayında Atalanta’ya resmi teklif sunmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Nijeryalı yıldız için masaya konulması planlanan sözleşmenin yıllık 9 milyon euro net maaş içereceği ifade ediliyor.

OSIMHEN İKNA İÇİN DEVREDE

Ayrıca milli takımdan arkadaşı Victor Osimhen'in de Lookman'ı Galatasaray'a gelmeye ikna etmek için devreye girdiği de aktarılıyor.

ROMANO: TRANSFER LİSTESİ LOOKMAN İLE SINIRLI DEĞİL

Öte yandan transfer haberleriyle ünlü gazeteci Fabrizio Romano ise Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıracak cinsten bir iddiada bulundu.

Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre sarı-kırmızılıların gündemi Lookman ile sınırlı değil. Yönetimin ocak dönemi için birden fazla yıldız ismin yer aldığı geniş bir liste hazırladığı vurgulanıyor.

Başkan Dursun Özbek’in öncülüğünde yürütülen planlamada takımın eksik bölgelerine farklı profillerde oyuncuların değerlendirildiği kaydediliyor.

ABDULLAH KAVUKÇU: 'HERKES GALATASARAY'A GELMEK İSTİYOR'

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen sponsorluk töreninde devre arası planlamasına dair şu ifadeleri kullanıştı:

“Biz transferleri sadece ocak ayında yapmıyoruz. Herkes Galatasaray’a gelmek istiyor. Eksik olan bölgelere transferler yaptık. Başkanımız ve hocamız liderliğinde çalışmalarımız devam ediyor. Hocamız takviye isterse ocakta, konuşuruz. Gelmek isteyen futbolcular var bize. Haber yollayan futbolcular var.”