Süper Lig devi Beşiktaş'ta büyük bir krize neden olan Rafa Silva için sıcak günler yaşanıyor. Gazeteci Serhat Ulueren, yıldız oyuncunun Galatasaray'a haber gönderdiğini iddia etmişti. Bu gelişmenin ardından Cimbom da kararını verdi.

YÖNETİM VE OKAN BURUK'TAN RAFA SILVA'YA VETO!

Sözcü'de yer alan habere göre; Çıkan iddiaların ardından Galatasaray, Rafa Silva'nın transferine sıcak bakıyordu. Ancak daha sonra yönetimin "Yaşadığı sorunlar ortada. Bu kadar problemli bir isimden bize de hayır gelmez." görüşünde birleştiği aktarıldı.

Teknik direktör Okan Buruk'un da veto ettiği Rafa Silva için herhangi bir girişimde bulunulmayacağı bilgisine haberde yer verildi.