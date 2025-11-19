2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son mücadelesinde A Milli Takım ile İspanya 2-2 berabere kaldı. Türkiye, Dünya Kupası'na katılabilmek için play-off'larda mücadele edecek.

İspanyol basını da 4 gollü mücadeleye manşetlerinde geniş yer verdi.

İşte yazılanlardan öne çıkanlar;

AS: Gösteriş yapmadan Dünya Kupası'na

"Türkiye ile berabere kalmak canımızı acıttı, ancak son aylarda yapılan iyi işi, 2026 Dünya Kupası'nda her şeyin iddialısı haline gelen La Roja'nın (İspanya Milli Takımı) yeteneklerini sergileyişini azaltmıyor."

Rtve: İspanya Dünya Kupası'na katılma hakkını kazandı ancak Türkiye, Sevilla'da galibiyet serisini sonlandırdı

"Luis de la Fuente'nin takımı son eleme maçında sadece 2-2 berabere kalabildi. Deniz Gül ve Salih Özcan'ın golleriyle Dani Olmo'nun golünü engelleyen Oyarzabal, beraberlik golünü kaydetti."

El Mundo: İspanya Türkiye ile absürt bir çatışmadan kıl payı kurtuldu

"İspanya, Dünya Kupası'na Türkiye beraberliğiyle katılarak İtalya'nın tarihin en uzun yenilmezlik serisi rekorunu (31 maç) yakaladı. Yıldız oyuncularından yoksun olmasına rağmen Türkiye, kısa bir süreliğine öne geçti."

ABC Futbol: Soğuk bir gecede Dünya Kupası'na

"İspanya, Sevilla'da kazanabilecekken Türkiye ile berabere kalarak en kötü maçında gruptan çıkmayı garantiledi. Sevilla'da soğuk bir gecede, gerçek bir atmosferden ve rekabetten yoksun bir ortamda İspanya, 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Takımın bu aşamadaki en kötü maçı, zorlayan Türkiye ile berabere kalmasıyla sonuçlandı."

La Voz de Galicia: Rekor kıran İspanya, Dünya Kupası'ndaki yerini garantiledi

"İspanya, Dünya Kupası'ndaki yerini hiçbir sorun yaşamadan ve yeni bir rekorla garantiledi. Salı günü Türkiye ile berabere kalarak yükümlülüklerini yerine getiren İspanya, gelecek yaz Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da küresel taht iddiasını güçlendiren neredeyse kusursuz bir grup aşaması geçirdi . Ayrıca, Roberto Mancini'nin İtalya'sının 2018 ve 2021 yılları arasında elde ettiği 31 resmi maçlık yenilgisiz rekorunu da egale etti."

El Pais: İspanya, Dünya Kupası yolunda ölümlülüğün tadına vardı

"İspanya, Türkiye karşısında ilk iki golünü yedi, beraberlikle Dünya Kupası'na katılma hakkını kazandı ve İtalya'nın 31 maçlık tarihi yenilgisizlik rekorunu egale etti. Bulgaristan ve Gürcistan'dan çok daha fazla mücadele eden, ilk maçtaki performanslarından çok daha fazlasını sergileyen bir Türkiye takımına karşı bir dizi fırsattan yararlanarak beraberliği yakaladılar."