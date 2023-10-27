Galatasaray’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Arabistan çağrısı

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe ile oynayacakları TFF Süper Kupa maçını yurt dışında değil, Türkiye'de oynamak istediklerini söylerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

Sarı kırmızılı takımın yarın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç için yapacağı Rize yolculuğu öncesi havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Metin Öztürk, ezeli rakipleriyle 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynayacakları Süper Kupa maçı hakkında gündem yaratan sözler söyledi.

İŞTE ÖZTÜRK'ÜN AÇIKLAMALARI:

Fenerbahçe ile önce ligde evimizde oynayacağız sonra Süper Kupa maçında karşı karşıya geleceğiz. Fenerbahçe ile ertesi gün de oynarız. Hiç sorun değil. Taraftarlarımızı ve beni de rahatsız eden, Cumhuriyet'in 100. yılında başka ülkede oynamak. Süper Kupa finalinin Türkiye dışında oynanmasını bir taraftar olarak istemiyorum. Eminim ki Fenerbahçe taraftarının da istediği budur. TFF'nin yanlış kararından dönmesi gerekmektedir.

Ankara'da mı, Samsun'da mı oynarız bilemem. Kadıköy'de bile oynarız. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayalım. Neden başka ülkenin insanlarıyla uğraşalım. Taraftarlar yarı yarıya otursun. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayalım. Cumhurbaşkanımız da gelsin kazanan takıma kupasını orada versin. Cumhurbaşkanımız bu konuya el atmalı.