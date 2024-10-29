Galatasaray'dan Ersin Destanoğlu'na 'uyuma' iması

Galatasaray, dün akşam Süper Lig'de 10. haftanın kapanış maçında konuk ettiği ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 yenerken, derbinin yankıları sürüyor.

Maçın 67. dakikasında Gabriel Sara'nın sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında iyi yükselen Osimhen penaltı noktasında yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturmuş ve sarı kırmızılı takım skoru 2-0'a getirmişti.

Serbest vuruş öncesi barajı ayarlarken hakem Arda Kardeşler'in oyunu başlattığını savunan Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu itirazları nedeniyle sarı kart görmüştü.

Siyah beyazlıların bu pozisyona itirazı maç sonunda da devam ederken, Galatasaray'dan ezeli rakibine bu konuyla ilgili gönderme içerikli bir paylaşım geldi.

Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Gabriel Sara topun başına geçiyor." ifadeleriyle birlikte, bazı çizgi film karakterlerinin uyuyan görsellerine yer verilerek 'uyuma' imasında bulunuldu.