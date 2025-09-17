Galatasaray'dan EuroLeague'e dev adım!

EuroLeague Women Eleme Turu'nda Galatasaray, Romanya temsilcisi ACS Sepsi-SIC’e konuk oldu. Sarı kırmızılılar maça Teja Oblak, Kamiah Smalls, Sehernaz Çidal, Awak Kuier ve Dorka Juhasz beşiyle başladı. Romanya ekibi karşılaşmaya hızlı giren Galatasaray, ilk 10 dakikayı 26-11 önde geçti. Sarı kırmızılılar soyunma odasına da 20 sayılık farkla 42-22'li skorla gitti.

Üçüncü çeyrekte maçtaki üstün oyununu sürdüren Galatasaray son 10 dakikaya 60-35 gibi farklı bir skorla girdi. Son çeyrekte aradaki farkı iyice açan Cim Bom, sahadan 81-48 galip ayrıldı. Sarı kırmızılılarda Dorka Juhasz 15 sayı, 10 ribaunt, 6 asistle oynadı. Bir başka double double yapan oyuncuysa 12 sayı, 10 ribauntluk performans sergileyen Awak Kuier oldu.

Maçın rövanşı 24 Eylül'de İstanbul'da yapılacak. Galatasaray, ikinci maç sonunda da skorda üstünlüğü elde etmesi halinde 2025-2026 sezonunda EuroLeague Women’da mücadele etmeye hak kazanacak.

