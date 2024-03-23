Galatasaray'dan flaş Fenerbahçe kararı. TFF'ye bildirdi

Kaynak: Fanatik
Galatasaray'dan flaş Fenerbahçe kararı. TFF'ye bildirdi
Galatasaray yönetiminin Fenerbahçe maçı ile ilgili kararını TFF'ye bildirdiği öğrenildi.

Fenerbahçe Kulübü, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da Galatasaray'la oynanacak Süper Kupa maçının ertelenmesini istemişti.

Sarı lacivertli kulübün Türkiye Futbol Federasyonu'na bu konuda başvuru yaptığını TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamıştı.

Büyükekşi, bu konuyu değerlendirdiklerini söylemişti.

Büyükekşi'nin Fenerbahçe'nin erteleme talebiyle ilgili olarak Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le de görüştüğü ileri sürüldü. Özbek'in Galatasaray'ın kararını bildirdiği ve ertelemeye karşı çıktığı belirtildi.

Özbek bu konuda, "Türkiye Futbol Federasyonu bir tarih açıkladı, 7 Nisan’da Şanlıurfa’da oynanacak diye. Bütün hazırlıklar buna göre yapıldı. Urfalı kardeşlerimiz de bizleri arıyorlar. Onlar da iki büyük kulübün mücadelesini izlemek için hazırlıklarını yapıyorlar. Son derece heyecanlı olduklarını da görüyoruz. Bundan sonraki gelişmeler tamamen TFF’nin inisiyatifinde olan gelişmelerdir” demişti.

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