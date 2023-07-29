Galatasaray'dan flaş karar. Şov yapacak

Galatasaray'ın yeni transferleri taraftarların önünde sözleşme imzalayacak.

KAYNAK: AA
Galatasaray'dan flaş karar. Şov yapacak

Galatasaray Futbol Takımı, 30 Temmuz Pazar günü Rams Park'ta gerçekleştirilecek imza töreni ve antrenmanda taraftarlarıyla bir araya gelecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında 2 Ağustos Çarşamba günü Litvanya temsilcisi Zalgiris ile oynanacak müsabaka öncesi imza gecesi ve taraftara açık antrenman gerçekleştirilecek.

Yeni transferler Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Cedric Bakambu, Angelino ve Halil Dervişoğlu için gerçekleştirilecek imza töreni ve antrenman organizasyonu, saat 19.05'te başlayacak.

Etkinliğe 2023-2024 sezonu kombine, VIP kombine ile loca sahipleri ücretsiz olarak katılabilecek. Batı tribünü kapalı olacağı için, burası için kombinesi olan taraftarlar, doğu/kuzey ve güney tribünlerine giriş yapabilecek.

Taraftarlar, organizasyon için biletleri saat 11.00'de www.passo.com.tr ve passo uygulamasından ücretsiz temin edebilecek. Ayrıca, taraftarlar etkinlik günü saat 10.00'dan itibaren Aslanlıyol bilet satış gişelerinden de biletlerini alabilecek.
(AA)

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