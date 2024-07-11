Galatasaray'dan Guela Doue açıklaması

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Galatasaray'dan Guela Doue açıklaması

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Guela Doue transferi hakkında konuştu.

Galatasaray yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu, Avusturya’da sezon öncesi çalışmalarını sürdüren takımın transfer gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Guila Doue transferi hakkında konuşan Hatipoğlu, “Transfer tamamlanmış olsaydı, zaten KAP’a bildirirdik. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Galatasaray için en doğru ve en iyi transferi yapmaya çalışıyoruz. Teknik direktör Okan Buruk da ‘Acil değil, doğru transfer yapmak istiyoruz.’ dedi. Biz de bu konuda son derece ciddiyiz. Umarım yakın zamanda olumlu sonuçlar alırız.” şeklinde konuştu.

Hatipoğlu, açıklamasının devamında, “Doğru transferi kadromuza katmak için çalışıyoruz. Bu süreç dinamik bir süreç; bazen çok yaklaştığınızı düşündüğünüz anda beklenmedik aksilikler yaşanabilir ve süreç yeniden başlayabilir. Ancak transferin uzun sürmeyeceğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

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