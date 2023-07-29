Galatasaray'dan imza töreni ve taraftara açık idman

Sarı-kırmızılılar, pazar günü saat 19:05'te Rams Park'ta imza töreni ve taraftara açık idman yapılacağını açıkladı.

Galatasaray'dan imza töreni ve taraftara açık idman

Editör: Hamza Özalkuş

Galatasaray’dan yapılan açıklamada pazar günü saat 19:05'te Rams Park'ta yeni transferleri Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Cedric Bakambu, Angelino ve Halil Dervişoğlu için imza töreni ve taraftara açık idman yapılacağı ifade edildi.

Sarı-kırmızılıların açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"Galatasaray, bir kez daha taraftarı ile buluşuyor. Takımımız, Zalgiris Vilnius karşılaşması öncesinde, 30 Temmuz Pazar günü imza şov ve antrenmanı taraftara açık olarak saat 19.05'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ ta gerçekleştirecek.

2023-2024 Kombine, Vip kombine, Loca sahipleri Antrenman etkinliğine ücretsiz olarak katılabilirler. Batı Tribünü kapalı olacağı için, Batı tribününden kombinesi olan taraftarlarımız Doğu/Kuzey ve Güney tribünlerine giriş yapabilirler.

Biletler, 29 Temmuz 2023 Cumartesi günü, saat 11.00'de www.passo.com.tr ve passo uygulamasından ücretsiz olarak satışa sunulacaktır. Ayrıca, Taraftarlarımız 30 Temmuz Saat: 10.00'dan itibaren Aslanlıyol bilet satış gişelerinden de ücretsiz bilet satın alabileceklerdir"

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