Galatasaray'dan İngiliz devine tarihi çalım. İmza an meselesi

Sezonu Süper Lig ve Türkiye Kupası’yla taçlandıran Galatasaray, kadro planlamasında hız kesmiyor. Sarı-kırmızılılar, savunma hattının kilit ismi Davinson Sanchez’i takımda tutmak için önemli bir adım attı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’un, 28 yaşındaki Kolombiyalı stoper için 35 milyon Euro’luk teklif yapacağı biliniyordu. Ancak Galatasaray yönetimi, bu transfere izin vermeyerek oyuncunun sözleşmesindeki +1 yıl opsiyonunu devreye aldı.

Sanchez’in menajeri, Galatasaray’ın daveti üzerine İstanbul’a geldi. Yapılan görüşmelerde taraflar el sıkıştı. Kulüp, başarılı savunmacıyla 3 yıllık yeni bir mukavele imzalayacak.

Sanchez’in mevcut 3.2 milyon Euro’luk yıllık ücretine zam yapılarak 3.5 milyon Euro’ya yükseltilecek. Ayrıca, sözleşmeye Şampiyonlar Ligi ve lig başarılarına bağlı primler eklenecek.

PERFORMANSI ÜST DÜZEYDE

2023’ten bu yana Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, bu sezon 44 maçta 5 gol ve 2 asistle oynadı. Savunmadaki istikrarının yanı sıra hücuma katkısıyla da dikkat çeken Kolombiyalı, taraftarların sevgilisi oldu. Yönetim, oyuncunun istikrarından memnun kalarak bu hamleyle kadroyu güçlendirmeyi hedefliyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir performans sergilemesi halinde Sanchez’in bonservis bedelini 50 milyon Euro olarak belirlemeyi planlıyor. Cimbom, hem transfer hem de mevcut yıldızlarını koruma stratejisiyle yeni sezona damga vurmayı amaçlıyor.