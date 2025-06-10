Galatasaray'dan İngiliz devine tarihi çalım. İmza an meselesi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'dan İngiliz devine tarihi çalım. İmza an meselesi

Galatasaray, çifte kupalı sezonda yıldız stoperi Davinson Sanchez’e yeni sözleşme imzalatıyor. Everton 35 milyon Euro’luk teklif yapmaya hazırlanırken, Cimbom, oyuncusunu kadroda tutarak İngiliz devine tarihi bir çalım attı.

Sezonu Süper Lig ve Türkiye Kupası’yla taçlandıran Galatasaray, kadro planlamasında hız kesmiyor. Sarı-kırmızılılar, savunma hattının kilit ismi Davinson Sanchez’i takımda tutmak için önemli bir adım attı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’un, 28 yaşındaki Kolombiyalı stoper için 35 milyon Euro’luk teklif yapacağı biliniyordu. Ancak Galatasaray yönetimi, bu transfere izin vermeyerek oyuncunun sözleşmesindeki +1 yıl opsiyonunu devreye aldı.

Sanchez’in menajeri, Galatasaray’ın daveti üzerine İstanbul’a geldi. Yapılan görüşmelerde taraflar el sıkıştı. Kulüp, başarılı savunmacıyla 3 yıllık yeni bir mukavele imzalayacak.

111.jpg

Sanchez’in mevcut 3.2 milyon Euro’luk yıllık ücretine zam yapılarak 3.5 milyon Euro’ya yükseltilecek. Ayrıca, sözleşmeye Şampiyonlar Ligi ve lig başarılarına bağlı primler eklenecek.

PERFORMANSI ÜST DÜZEYDE

2023’ten bu yana Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, bu sezon 44 maçta 5 gol ve 2 asistle oynadı. Savunmadaki istikrarının yanı sıra hücuma katkısıyla da dikkat çeken Kolombiyalı, taraftarların sevgilisi oldu. Yönetim, oyuncunun istikrarından memnun kalarak bu hamleyle kadroyu güçlendirmeyi hedefliyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir performans sergilemesi halinde Sanchez’in bonservis bedelini 50 milyon Euro olarak belirlemeyi planlıyor. Cimbom, hem transfer hem de mevcut yıldızlarını koruma stratejisiyle yeni sezona damga vurmayı amaçlıyor.

Son Haberler
Kurbanlık keçi damdan atladı! Yoldan geçen adam kıl payı kurtuldu
Kurbanlık keçi damdan atladı! Yoldan geçen adam kıl payı kurtuldu
Bursa’da kaybolan çocuk 5 gündür aranıyordu! Nerede olduğu bulundu
Bursa’da kaybolan çocuk 5 gündür aranıyordu! Nerede olduğu bulundu
Davetsiz misafir! Alkollü sürücü otomobille tatlıcıya daldı: Eskişehir'de faciadan dönüldü
Davetsiz misafir! Tatlıcı dükkanına daldı...
İngiltere'de işsizlik şubat-nisan döneminde son 4 yılın en yüksek seviyesinde
İngiltere'de işsizlik şubat-nisan döneminde son 4 yılın en yüksek seviyesinde
Avusturya'da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Avusturya'da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var