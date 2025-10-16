Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak performansını yeterli bulmayarak göndermek için akla karayı seçtiği Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta, Brezilya Serie A'da taraftarların göz bebeği oldu.

Sarı kırmızılı kulübün eylül ayının başında Vasco de Gama'ya satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak gönderdiği 26 yaşındaki stoper yeni takımında performansıyla taraftarların gözdesi oldu.

Brezilya Serie A'da 5 maça çıkan ve 1 gol atan Cuesta, hem defansif katkısı hem de teknik becerileriyle ön plana çıktı.

Cuesta'nın sakatlığı sebebiyle oynayamadığı 2 maçta kalesinde 6 gol gören Vasco de Gama, Kolombiyalı oyuncunun geri dönmesiyle Fortaleza'yı 2-0 mağlup etti. Bu maçın ardından Cuesta'nın takımın savunmasında önemli bir rol oynadığına değinen Vasco de Gama taraftarları tecrübeli stoperin performansına övgü yağdırdı.