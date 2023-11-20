Galatasaray'dan KAP açıklaması. Dev anlaşmayı duyurdular

Galatasaray Kulübü, Puma ile 5 yıllık sponsorluk sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Galatasaray'dan KAP açıklaması. Dev anlaşmayı duyurdular

Galatasaray Kulübü ile Puma arasında bir süredir devam eden sponsorluk görüşmeleri mutlu sonla noktalandı.

Sarı-Kırmızılı ekibin yeni sponsoru Puma oldu. Galatasaray 5 yıllık dönemde toplam 25 milyon Euro alacak.

KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) yapılan açıklama şöyle:

30 HAZİRAN 2029'DA BİTECEK
"Şirketimiz ile Puma Spor Giyim Sanayi AŞ (Puma) arasında, 2024/2025 Futbol Sezonunun başlayacağı tarih olan 01.07.2024 Tarihinden itibaren başlayacak ve 2028/2029 Futbol sezonunun sona erme tarihi olan 30.06.2029 tarihinde sona erecek ve 5 (beş) futbol sezonu için geçerli olacak bir Sponsorluk ve Lisans Sözleşmesi akdedilmiştir.

PRİM VE ÖDÜL DE VAR
Puma, işbu Sponsorluk ve Lisans Sözleşmesi kapsamında Şirketimize toplamda net 25.000.000 EURO tutarında bir sabit ödeme, sportif başarıya dayalı oluşturulmuş olan prim ve ödül sistemine uygun olarak prim ödemesi ve bunların dışında ayrıca Puma tarafından satışı yapılacak olan Şirketimiz Lisanslı ürünleri üzerinden hesaplanacak tutarda telif ödemesi yapacaktır."

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