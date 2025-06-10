Galatasaray'dan Kocaelispor'a jest: Selçuk İnan etkisi

TFF 1. Lig’de şampiyonluğa ulaşan Kocaelispor, teknik direktörlük görevi için Gaziantep FK’den ayrılan Selçuk İnan ile anlaşmaya vardı. Yeni teknik direktörlerinin önderliğinde yeni sezon planlamasına başlayan yeşil-siyahlılar 1-22 Temmuz tarihlerinde Topuk Yaylası’nda kamp yapacak.

KOCAELİSPOR GALATASARAY İLE HAZIRLIK MAÇI YAPACAK

Halk TV'nin haberine göre kamp süresince Süper Lig öncesi hazırlık maçları da yapmayı planlayan Kocaelispor sürpriz bir takımla anlaştı.

Kocaelispor’un hazırlık maçı yapmak üzere Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray ile anlaştığı öğrenildi. Hazırlık maçının ne zaman ve nerede yapılacağı ise henüz netleşmedi. Uzun yıllar Galatasaray kaptanlığını yapan Selçuk İnan’ın bu anlaşmada etkili olduğu düşünülüyor.