Galatasaray'dan Morutan kararı

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk geçtiğimiz sezon Serie B ekibi Pisa'ya kiralananan Olimpiu Morutan'ın takımda kalmasına karar verdi.

Galatasaray'dan Morutan kararı

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon kadroda düşünmediği ve İtalyan ekibi Pisa’ya kiraladığı Olimpiu Morutan hakkında son karar verildi.

OKAN BURUK TAKIMDA KALSIN DEDİ
Sabah gazetesinin haberine göre, Okan Buruk, Zalgiris’e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turu ilk maçında son 25 dakika forma şansı verdiği ve etkili bir performans sergileyen Morutan’ın takımda kalmasına karar verdi.

PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Serie B ekiplerinden Pisa’da kiralık olarak geçiren Olimpiu Morutan burata çıktığı 36 maçta 6 gol 6 asist kaydetti.

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