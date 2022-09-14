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Torrent için flaş iddia. Galatasaray'dan gidişi olaylı olmuştu

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Domenec Torrent için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 16:24
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Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılan Domenec Torrent hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı

Torrent için flaş iddia. Galatasaray'dan gidişi olaylı olmuştu
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Süper Lig'de yarım dönem Galatasaray 'ı çalıştıran teknik direktör Domenec Torrent ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Şu anda boşta olan ve Türkiye'deki maçları seyreden Torrent'in Süper Lig ekibinin başına geçeceği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇINI İZLEDİ
Sarı kırmızılılarda geçen sezon Fatih Terim'in ardından teknik direktörlük görevine gelen ve sezonu sarı kırmızılı takımın başında tamamlayan Domenec Torrent, Süper Lig'deki maçları da yakından takip ediyor. Torrent son olarak Beşiktaş - Sivasspor maçını Vodafone Park'ta takip etti.

1.30 PUAN ORTALAMASI YAKALADI
İspanyol teknik adam karşılaşmayı Beşiktaş yedek kulübesinin hemen arkasında yer alan bölümde yardımcısıyla birlikte izledi. Galatasaray'ın başında 20 maça çıkan Domenec Torrent, maç başına 1.30 puan ortalaması tutturmuştu.

TÜRKİYE'DEN AYRILMADI
Şu anda boşta olan ve Türkiye'deki maçları seyreden Torrent'in Süper Lig ekibinin başına geçeceği iddia edildi. 

Galatasaray'da Burak Elmas döneminde Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Domenec Torrent, sarı-kırmızılıların başında 158 gün kaldı. İspanyol teknik adamın gelişi de gidişi kadar olay oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Fatih Terim'le yolların ayrılması süreci nedeniyle hem Burak Elmas hem de Domenec Torrent'e bir türlü olumlu yaklaşım sergileyemedi. Galatasaray'daki performansıyla oldukça eleştirilen Domenec Torrent, yeni başkanın seçilmesiyle takımdan ayrılmıştı.

SİVASSPOR İDDİASI
Domenec Torrent, sarı kırmızılı takımdan ayrıldı fakat Türkiye'den henüz ayrılmadı.

Tüm bu gelişmeler sonrası sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Sabah Spor'da yer alan habere göre; Sivasspor'un Rıza Çalımbay'ın yerine Domenec Torrent'i takımın başına getireceği öne sürüldü.

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