Galatasaray'dan Osimhen açıklaması!

Sarı kırmızılı ekibin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Trendyol Süper Lig’in yedinci haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan kontrollerinde sol üst arka adale grubunda strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Victor Osimhen’in tedavisine başlanmıştır.

Chelsea, Osimhen için gemileri yaktı. Sürekli telefon açıyorlar

Okan Buruk için yanıtı zor soru: Osimhen mi, Icardi mi?

KASIMPAŞA MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı ağırladığı maçta ilk devrenin son anlarında Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen sakatlık yaşamıştı.

Arka adalesinde ağrı hisseden yıldız oyuncu, riske edilmemek adına oyundan alınmış, Nijeryalı golcü 2 gol attığı maçın ikinci yarısında yerini Dries Mertens'e bırakmıştı.