Okan Buruk için yanıtı zor soru: Osimhen mi, Icardi mi?

Trendyol Süper Lig’in 7. Haftasında Galatasaray kendi sahasında Kasımpaşa’yı konuk edecek. Hakem Oğuzhan Çakır’ın yöneteceği maç saat 19.00’da başlayacak.

Sarı kırmızılılar, Kasımpaşa’yı mağlup ederek tarihindeki en iyi sezon başlangıcını yapmak istiyor. Galatasaray, 2009-2010 sezonunda ilk 6 maçını kazanarak en iyi sezon başlangıcına imza atmıştı.

Sarı kırmızılılarda sakatlığı bulunan Ziyech dışında eksik bulunmuyor.

ICARDI Mİ, OSIMHEN Mİ?

Bu sezon 6 maçta 20 gol atarak gol yollarında ne kadar etkin olduğunu gösteren Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk’un önünde zor bir seçim bulunuyor. Arjantinli golcü Icardi’nin sakatlığının geçmesi ve sahalara dönmesi ile birlikte forvette nasıl bir tercih yapacağı merak ediliyor.

Edinilen son bilgilere göre Okan Buruk, ilk kez Osimhen ve Icardi’yi birlikte oynatmaya hazırlanıyor. Son antrenmanlarda 2 golcüyü birlikte deneyen tecrübeli çalıştırıcının bu durumda Mertens’i kulübeye çekmesi bekleniyor.

Okan Buruk, özellikle üçlü savunma oynayan rakiplere karşı zaman zaman iki değil, üç santrforla birden çıkabileceğinin sinyalini vermişti.

Öte yandan Galatasaray’da yeni transfer Sallai’nin ilk kez 11’de sahaya çıkması beklenirken, sağ kanatta ise Yunus Akgün’ün oynayacağı öğrenildi. Teknik Direktör Buruk, orta sahada ise Sara-Torreira ikilisinden vazgeçmeyi düşünmüyor.

İşte Galatasaray-Kasımpaşa maçının muhtemel 11’leri:

Galatasaray: Fernando Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sallai, Yunus, Osimhen, Icardi.



Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Ben Ouanes, Gökhan, Hajradinovic, Barak, Aytaç, Fall, Da Costa.