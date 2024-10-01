Chelsea, Osimhen için gemileri yaktı. Sürekli telefon açıyorlar

Galatasaray’ın Napoli’den kiraladığı Osimhen için Chelsea’nin ısrarı sürüyor. Golcü oyuncunun transferi için Napoli ile bonservis konusunda anlaşamayan İngiliz ekibi, devre arası öncesinde transferi bitirmek istiyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre Chelsea, Osimhen transferini bitirmek için Napoli ile telefon trafiği başlattı. İtalyan kulübü ile bonservis pazarlığını bitirmek için harekete geçen Chelsea’nin sık sık telefonla görüşme yaptığı öğrenildi.

Chelsea’de son haftalarda formu yükselen Nicolas Jackson dikkat çekerken Osimhen transferi için en az 75 milyon euronun kasadan çıkması bekleniyor. İngiliz devinin transferi gerçekleştirmesi durumunda nasıl bir planlama yapacağı merakla bekleniyor. Chelsea’nin Osimhen transferi için bir numaralı aday olduğu belirtiliyor.

Transferin kapandığı gece Galatasaray’a gelerek büyük sürprize imza atan Osimhen’in Chelsea’ye vereceği cevap merakla beklenirken, İngiltere’de oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.