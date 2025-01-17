Galatasaray'dan penaltı isyanı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Hatayspor-Galatasaray karşılaşması 1-1 sona ererken bir pozisyon tartışma yarattı.

Maçın 33. dakikasında Yunus Akgün vuruşunu yaptı ancak savunmada Guy-Marcelin Kilama topu karşıladı. Oyuncunun eline çarpan topa sarı kırmızılı takım itiraz etti. Ancak maçın hakemi Hakem Cihan Aydın penaltı kararı vermezken VAR hakemi Jan Boterberg Aydın'ın kararına uydu.

İLK KEZ YABANCI VAR HAKEMİ

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de ilk kez yabancı VAR hakemi kullanıldı. Maçın ikinci yarısında Mertens'e verilen penaltı kararını Boterberg VAR'da izleyerek hakem Cihan Aydın'a iletti. Pozisyonu izleyen Aydın Galatasaray lehine penaltı verdi.