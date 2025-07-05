Galatasaray'dan resmi açıklama geldi! Futbolda teknik direktörle ayrılık

Düzenleme: Kaynak: İHA
Galatasaray'dan resmi açıklama geldi! Futbolda teknik direktörle ayrılık

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Metin Ülgen ile yollarını ayırdığını açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray, kadın futbol takımı teknik direktörü Metin Ülgen ile yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Üç sezondur Galatasaray Kadın Futbol Takımımızın teknik direktörlük görevini üstlenen ve şampiyonluk yaşayarak takımımızı Şampiyonlar Ligi’ne taşıyan Metin Ülgen’e emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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Metin Ülgen, Galatasaray ile ligde şampiyonluk yaşarken aynı zamanda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele etti.

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