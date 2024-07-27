Galatasaray'dan sert açıklama: Çirkin ve ahlak dışı siyaset

Galatasaray sert çıktı

Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın kadrosundan Tuğba Şenoğlu İvegin son anda çıkarılmış, yerine İlkin Aydın alınmıştı.

Sosyal medyada olay büyürken, Galatasaray lobisinin devrede olduğunu ileri sürenler de olmuştu.

Galatasaray Kulübü Filenin Sultanları'yla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara'nın imzasını taşıyan açıklama şöyle:

"Son olarak EURO 2024'te A Millî Futbol Takımımıza uygulanan çirkin ve ahlak dışı siyasetin, 2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele edecek hepimizin büyük sevgisini kazanan, ülkemizi her daim gururlandıran Kadın Voleybol Millî Takımımız üzerinden devam ettiğini üzülerek görmekteyiz.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, kulüp ismi farketmeksizin olimpiyatta mücadele eden tüm sporcularımızın ve antrenörlerinin yanında olduğumuzu vurgulayarak; tüm branşlarda ter akıtan sporcularımıza bir kez daha başarı dileklerimizi iletiyor, gösterdikleri madalya mücadelesinde kendilerine yürekten başarılar diliyoruz."