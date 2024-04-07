Galatasaray'dan şok hareket. Bitiş düdüğüyle başladılar

Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa karşılaşması beklendiği gibi yarıda kaldı.
Başlama düdüğünün ardından hemen atak geliştiren Galatasaray 1-0 öne geçti.
Bu golün Fenerbahçe'nin genç oyuncuları santra yapmadan Zeki Murat Göle'nin direktifiyle sahadan çekildi.
Hakem Volkan Bayarslan bir süre saha kenarında bekledi. Fenerbahçe'nin kararının kesin
olduğunu, sahaya geri dönmeyeceğinin açıklanması sonrası Volkan Bayarslan maçı tatil etti.
Volkan Bayarslan'ın düdüğü sonrası Galatasaraylı futbolcular büyük sevinç yaşadı.
Hep birlikte kucaklaşan Sarı-Kırmızılı oyuncular Süper Kupa'yı kutladı.
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