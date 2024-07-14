Galatasaray'dan Sparta Prag'a transfer oldu

Galatasaray, Danimarkalı defans oyuncusu Mathias Ross'u 2022'de Aalborg'dan transfer etmişti.

Ancak sarı kırmızılı formayı sadece 2 maçta giyen Ross, geçen sezon Hollanda'nın Nijmegen takımına kiralandı.

Ross, Nijmegen'de 25 maçta oynarken, 2 de gol attı.

Danimarka basınına göre Ross, bu kez de Çeyka'nın Sparta Prag takımına kiralık olarak gönderildi.

Yapılan sözleşmede satın alma opsiyonunun da yer aldığı belirtildi.

Sparta Prag, sezon sonunda Ross'un bonservisini almak isterse Galatasaray'a 1,5 milyon euro verecek.