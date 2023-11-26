Galatasaray'dan Süper Lig'de 8 farklı galibiyet

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 86-78 yendi.
Salon: Arena
Hakemler: Zafer Yılmaz, Benhür İncel, Selena Gamze Çerçi
Çankaya Üniversitesi: Walker 24, Fontaine 7, Ayşenaz Kurtuldum, Gülse Uğur 11, Melike Yalçınkaya 2, Defne Atlı, Gizem Tüzün, Melike Tuğba Oral 2, Louis 32
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 19, Allen 5, Yağmur Kübra Taşar 9, Sude Yılmaz 4, Meltem Yıldızhan 3, Abdelkader 23, Vanloo 23
1. Periyot: 10-15
Devre: 28-38
3. Periyot: 52-58
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