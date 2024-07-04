Galatasaray'dan tarihi başlangıç

Kaynak: AA
Galatasaray'dan tarihi başlangıç

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray'da yeni sezon mesaisi başladı. Sarı-kırmızılı takım, 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını yeni yapılan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma ve koşu çalışmasıyla başladı.

Üç grup halinde 8'e 2 pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasıyla tamamlandı.

Galatasaray'da yeni transfer Michy Batshuayi, takımla ilk idmanına çıktı. Antrenmandan önce 31 yaşına giren Kerem Demirbay'ın doğum günü kutlandı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek de idmanı takip etti.

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