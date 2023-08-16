Galatasaray'dan ülke puanına büyük katkı. İşte Ülkeler sıralamasında son durum

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Olimpija Ljubljana'yı 1-0 mağlup etmesi ile Türkiye hanesine 0.25 puan daha yazdırarak toplam puanını 29 bin 600'e çıkardı.

Galatasaray'dan ülke puanına büyük katkı. İşte Ülkeler sıralamasında son durum

Editör: Ufuk Cingöz

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 3. ön eleme turu rövanş maçında Olimpija Ljubljana'yı 1-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

Sarı-kırmızılıların bu galibiyeti sonrası 10. sırada bulunan Türkiye hanesine 0.25 puan daha yazdırarak toplam puanını 29 bin 600'e çıkardı.

11. sırada yer alan Avusturya’nın temsilcisi Sturm Graz, sahasında PSV'ye 3-1 yenildi ve Avusturya 28 bin 500 puanda kaldı.

Bir üstümüzde yer alan İskoçya'nın temsilcisi Rangers ise 12. sıradaki İsviçre takımı Servette ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte 9. sıradaki İskoçya puanını 30 bin 375'e çıkardı. İsviçre'nin puanı ise 28 bin 600'e yükseldi.

1- İngiltere 88.928

2- İspanya 75.927

3- İtalya 71.569

4- Almanya 69.552

5- Hollanda 53.000

6- Fransa 51.914

7- Portekiz 47.149

8- Belçika 35.600

9- İskoçya 31.375

10- Türkiye 29.600

11- Avusturya 29.300

12- İsviçre 28.600

13- Sırbistan 27.175

14- Norveç 25.250

15- Ukrayna 25.000

Öne Çıkanlar
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Demir çelik fabrikasında patlama. 1 işçi yaralandı Güncel
Demir çelik fabrikasında patlama. 1 işçi yaralandı
Koronavirüs geçiren erkekler dikkat Sağlık
Koronavirüs geçiren erkekler dikkat
ABD, İran'dan Rusya'ya kamikaze İHA satışını durdurmasını istedi Dünya
ABD, İran'dan Rusya'ya kamikaze İHA satışını durdurmasını istedi
YÖK’ten yurt dışında okumak isteyen öğrencileri uyarı Güncel
YÖK’ten yurt dışında okumak isteyen öğrencileri uyarı
Cem Garipoğlu kaçırıldı mı? Savcılardan açıklama geldi Güncel
Cem Garipoğlu kaçırıldı mı? Savcılardan açıklama geldi
Bakan Özhaseki’den Yerinde Dönüşüm Projesi açıklaması: Sayı 175 bin 703'e ulaştı Güncel
Bakan Özhaseki’den Yerinde Dönüşüm Projesi açıklaması: Sayı 175 bin 703'e ulaştı