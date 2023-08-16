Galatasaray'dan ülke puanına büyük katkı. İşte Ülkeler sıralamasında son durum

Editör: Ufuk Cingöz

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 3. ön eleme turu rövanş maçında Olimpija Ljubljana'yı 1-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

Sarı-kırmızılıların bu galibiyeti sonrası 10. sırada bulunan Türkiye hanesine 0.25 puan daha yazdırarak toplam puanını 29 bin 600'e çıkardı.

11. sırada yer alan Avusturya’nın temsilcisi Sturm Graz, sahasında PSV'ye 3-1 yenildi ve Avusturya 28 bin 500 puanda kaldı.

Bir üstümüzde yer alan İskoçya'nın temsilcisi Rangers ise 12. sıradaki İsviçre takımı Servette ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte 9. sıradaki İskoçya puanını 30 bin 375'e çıkardı. İsviçre'nin puanı ise 28 bin 600'e yükseldi.

1- İngiltere 88.928

2- İspanya 75.927

3- İtalya 71.569

4- Almanya 69.552

5- Hollanda 53.000

6- Fransa 51.914

7- Portekiz 47.149

8- Belçika 35.600

9- İskoçya 31.375

10- Türkiye 29.600

11- Avusturya 29.300

12- İsviçre 28.600

13- Sırbistan 27.175

14- Norveç 25.250

15- Ukrayna 25.000