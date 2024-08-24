Galatasaray'ı FIFA ile tehdit ettiler

Hannover 96 Kulübü, Derrick Köhn'ün ödenmeyen transfer taksitleri konusunda Galatasaray'ı bir kez daha FIFA'ya şikayet etmekle tehdit etti.

Bild'de geçen habere göre; Galatasaray, Derrick Köhn için anlaşılan 4 milyon euro'luk bonservisin 2.5 milyon euro'dan fazlasını henüz ödemedi. Bu durum üzerine Hannover 96, Galatasaray'a bir uyarı daha gönderdi.

GALATASARAY'DAN YENİ TALEP

Galatasaray, Köhn için kalan 2.5 milyon euro'luk borcu yeniden taksitlendirmek amacıyla Hannover ile anlaşmaya çalıştı.

Ancak Alman kulübü, bu teklifi reddetti ve FIFA'da Galatasaray'a karşı yasal işlem başlatmakla tehdit etti.

GALATASARAY AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray, Alman sol beki geçtiğimiz sezonun devre arasında 3.35 milyon euroya transfer ettiğini açıkladı.

25 yaşındaki sol bek, sarı kırmızılı formayla toplamda 18 maça çıkarken, bu maçlarda 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

2 KUPA KAZANDI

Piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Köhn, Galatasaray ile 1 Süper Lig ve 1 Süper Kupa sevinci yaşadı.