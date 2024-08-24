Galatasaray'ı FIFA ile tehdit ettiler

Düzenleme: Arif Aydın Kaplan
Galatasaray'ı FIFA ile tehdit ettiler

Galatasaray'ın Derrick Köhn'ü transfer ettiği Hannover 96, oyuncu için ödenmeyen transfer taksitleri için FIFA'ya gitmekle şikayet etti.

Hannover 96 Kulübü, Derrick Köhn'ün ödenmeyen transfer taksitleri konusunda Galatasaray'ı bir kez daha FIFA'ya şikayet etmekle tehdit etti.

Bild'de geçen habere göre; Galatasaray, Derrick Köhn için anlaşılan 4 milyon euro'luk bonservisin 2.5 milyon euro'dan fazlasını henüz ödemedi. Bu durum üzerine Hannover 96, Galatasaray'a bir uyarı daha gönderdi.

GALATASARAY'DAN YENİ TALEP
Galatasaray, Köhn için kalan 2.5 milyon euro'luk borcu yeniden taksitlendirmek amacıyla Hannover ile anlaşmaya çalıştı.
Ancak Alman kulübü, bu teklifi reddetti ve FIFA'da Galatasaray'a karşı yasal işlem başlatmakla tehdit etti.

GALATASARAY AÇIKLAMIŞTI
Galatasaray, Alman sol beki geçtiğimiz sezonun devre arasında 3.35 milyon euroya transfer ettiğini açıkladı.

25 yaşındaki sol bek, sarı kırmızılı formayla toplamda 18 maça çıkarken, bu maçlarda 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

2 KUPA KAZANDI
Piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Köhn, Galatasaray ile 1 Süper Lig ve 1 Süper Kupa sevinci yaşadı.

4d59cd63e00c454f808c75f568db884f.jpg

galatasarayin-sol-beki-derrick-kohne-surpriz-talip-1719505515.webp

f96de7aacc554beb9e56aaf0ba4514a3.jpeg

İlgili Haberler
Çapraz bağları yırtıldı
Çapraz bağları yırtıldı
Yıldız futbolcudan alkışlanacak hareket
Yıldız futbolcudan alkışlanacak hareket
Samsunspor'da yaprak dökümü
Samsunspor'da yaprak dökümü
Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu yerine 50 milyon euro'luk sol bek
Öne Çıkanlar
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Son Haberler
Santarelli için karar çıktı Spor
Santarelli için karar çıktı
Baş ağrısını bunlarla yok edin Sağlık
Baş ağrısını bunlarla yok edin
Banu Alkan'ın tercihi Afra Saraçoğlu Magazin
Banu Alkan'ın tercihi Afra Saraçoğlu
Çapraz bağları yırtıldı Spor
Çapraz bağları yırtıldı
Kiliseden haç çaldı. Nedenini duyanlar şaştı kaldı Yaşam
Kiliseden haç çaldı. Nedenini duyanlar şaştı kaldı
İstanbul’un en riskli 9 ilçesi! Batı Nil virüsü Maymun Çiçeği’nden daha tehlikeli Sağlık
İstanbul’un en riskli 9 ilçesi! Batı Nil virüsü Maymun Çiçeği’nden daha tehlikeli
250 metre yükseklikte mahsur kalan kedi kurtarıldı Gündem
250 metre yükseklikte mahsur kalan kedi kurtarıldı