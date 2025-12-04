Galatasaray, sezon başında Victor Nelsson'u İtalya Serie A ekibi Hellas Verona'ya kiralamıştı. Sarı-lacivertlilerin performansından memnun olduğu Victor Nelsson'un sözleşmesinde yer alan 8 milyon euroluk opsiyon maddesini kullanmasına kesin gözüyle bakılırken, Aslan'ı üzecek bir gelişme meydana geldi.

HELLAS VERONA VICTOR NELSSON'UN OPSİYONUNU KULLANMAYABİLİR

Hellas Verona, şu ana kadar 13 haftası geride kalan Serie A'da 6 puanla son sırada yer alıyor. Büyük bir sürpriz yaşanmaması halinde küme düşmesi beklenen Verona'nın yaz transfer döneminde hiçbir transfer yapmayacağı öne sürüldü. Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde, Galatasaray'ın kasasına koymak istediği 8 milyon euro da adeta buhar olacak.

SERIE A'DA MAÇ KAÇIRMADI

Victor Nelsson, Hellas Verona'nın bu sezon İtalya Serie A'da oynadığı 13 mücadelede de sahaya çıktı. Toplamda 1144 dakika süre bulan 27 yaşındaki savunmacı, gol veya asist üretemedi.