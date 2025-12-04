Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu isteyen Okan Buruk, devre arası transfer dönemi için harekete geçti. Bek, kanat, stoper ve forvet bölgesine takviye isteyen Okan Buruk'un takımdan gönderilmesini istediği ilk isim de ortaya çıktı.

OKAN BURUK YUSUF DEMİR'E KAPIYI GÖSTERDİ

Hürriyet'te yer alan habere göre: Okan Buruk, Yusuf Demir ile yolların ayrılmasını istedi. Genç teknik adamın bu kararı almasındaki en büyük sebebin ise 22 yaşındaki oyuncunun, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Union Saint-Gilloise mücadelesinde sakat olduğunu iddia etmesi olduğu belirtildi.

OKAN BURUK'UN 2 SEBEBİ DAHA VAR

Çıkan haberin detaylarında, Okan Buruk'un bu kararı almasının ardından 2 sebebin daha olduğu kaydedildi. Bunların ilki, Yusuf'un mental olarak takım arkadaşlarıyla rekabet edememesi olduğu aktarıldı. İkinci sebebin ise Avusturya vatandaşı olan Yusuf'un yabancı kontenjanını işgal etmesi olarak gösterildi.