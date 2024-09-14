Galatasaray’ı reddeden Zalewski kadro dışı kaldı

Galatasaray’ın günlerce transferi için uğraştığı ancak yüksek maaş teklifine rağmen sarı kırmızılıları reddeden Zalewski kadro dışı kaldı. Roma Teknik Direktörü De Rossi, Polonyalı oyuncunun kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

Serie A’da oynanacak Genoa maçı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan İtalyan teknik adam, kararın yönetim tarafından alındığını belirterek kalıcı olmayacağını düşündüğünü söyledi. De Rossi, yönetimin sözleşme konusundaki anlaşmazlık nedeniyle Zalewski’yi kadro dışı bıraktığını belirterek, anlaşmanın sağlanması yeniden takıma katılmasını beklediğini vurguladı.

De Rossi, Polonyalı oyuncu ile ilgili "Onunla ilgili tercihimi yapmıştım. Mayıs ayında ayrılabilecek bir oyuncu olduğunu söyledim çünkü istediğimi görmemiştim ama sezon öncesinde farklı şeyler gösterdi ve takım için önemli bir oyuncu olarak gördüm” şeklinde konuştu.