Galatasaray’ın 24. şampiyonluğunu aslanlarıyla kutladı. Kükremesi bile korkutuyor

Evinde beslediği aslanlardan dolayı ’Aslan terbiyecisi’ olarak anılan Diyarbakırlı iş insanı Ahmet Akbey Irak’ın kuzeyindeki Duhok şehrindeki evinde beslediği aslanlarla tanınıyor.

Akbey, Galatasaray’ın 24. şampiyonluğa ulaşmasını sıra dışı bir şekilde kutladı. Akbey takımının şampiyonluğurnu beslediği aslanlarıyla kutladı.

Akbey, bu sevinci yaşatmalarından dolayı Galatasaray yönetimine, kulübüne, taraftarına ve futbolcularına teşekkür etti.

Akbey, “Allah, bir gün nasip ederse aslanla birlikte Galatasaray stadında canlı canlı maç izlemeyi istiyorum. Tur atmayı arzuluyorum. 24. şampiyonluğumuzu kutluyorum. 25. şampiyonluğu bize yaşatacağınızdan şüphemiz yoktur" diye konuştu.

Aslanları Ali Sami Yen Stadı'na getirme düşüncesinin bile kendisini heyecanlandırdığını söyleyen bir taraftar "Aslanlar sesten ürkmezse süper olur. Üzerlerine de Galatasaray forması giydirilirse tadından yenmez" yorumunu yaptı.