Galatasaray'ın 3 yıldızı ezeli rakibine gidiyor. Şampiyondan şoke edecek misilleme

Galatasaray, transfer piyasasında hareketli günler geçiriyor. Sarı-kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, Trabzonspor’un radarına giren Berkan Kutlu, Kerem Demirbay ve Halil Dervişoğlu’na gelen teklifleri değerlendiriyor.

Bordo-mavililerin, özellikle teknik direktör Fatih Tekke’nin beğendiği Halil Dervişoğlu’nu kadrosuna katmak için ısrarcı olduğu öğrenildi. Trabzonspor’un bu üç oyuncuyu transfer etmek için para artı takas formülü sunduğu belirtiliyor.

Galatasaray ise bu hamleye karşılık ezeli rakibinin kalesini hedef aldı. Fernando Muslera’nın yerine yeni bir eldiven arayan sarı-kırmızılılar, Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır’ı renklerine bağlamak istiyor.

Kulüp yöneticilerinin, Çakır için Berkan, Kerem ve Halil’in yanı sıra bir miktar bonservis bedeli önerdiği konuşuluyor. Uğurcan’ın transfere sıcak baktığı, ancak Trabzonspor’un 30 milyon euro gibi yüksek bir bonservis talebinde bulunduğu iddia ediliyor.

Devre arasında Eren Elmalı’yı transfer ederek taraftarını sevindiren Galatasaray, şimdi de Uğurcan Çakır hamlesiyle şampiyon kadroyu taçlandırmayı hedefliyor. Ancak Trabzonspor taraftarları, kaptanlarının olası transferine tepkili. İki kulüp arasındaki bu çekişmeli takas görüşmeleri, Süper Lig’in transfer gündemine damga vuracağa benziyor.