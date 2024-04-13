Galatasaray'ın 4 yıldızı için son şans. Kritik 7 hafta

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile kıyasıya şampiyonluk mücadelesi veren lider Galatasaray, takımda kalacak ve gidecek futbolcuları belirlemeye başladı.

Teknik direktör Okan Buruk, bazı futbolcuların gidip gitmeyeceğine son 7 haftada gösterecekleri performansa göre karar verecek.

İşte Okan Buruk'un durumlarını takip edecek futbolcular;

WILFRIED ZAHA

Galatasaray'ın yaz dönemindeki en flaş transferi olan Wilfried Zaha için aldığı yüksek maaş nedeniyle formül aranacak.

Fildişi Sahilli yıldız futbolcu ligin kalan kısmını iyi değerlendirirse takımda kalma fikri ağır basacak.

HAKIM ZIYECH

Faslı yıldız sahada genellikle olumlu işler yaptı ancak yaşadığı sakatlıklar problem yarattı.

Sözleşmesindeki opsiyon maddesi otomatik olarak devreye girmiş olsa da sezon sonunda durumu yeniden değerlendirilecek.

SERGE AURIER

Devre arası transfer döneminde takıma katılan ve 6 aylığına alınan Serge Aurier, henüz forma giymedi.

7 haftayı iyi değerlendirmek Galatasaray için olduğu kadar Fildişi Sahilli futbolcu için de önem arz ediyor. 31 yaşındaki isim böylece yeni sözleşmeyi zorlayacak.

TETE

Galatasaray için sezonun en büyük hayal kırıklığı yaratan isimlerinden olan Tete ile büyük ihtimalle sezon sonunda yollar ayrılacak.

Tete, kalan 7 haftada verilen şartları iyi kullanırsa kiralık veya bonservisiyle transfer olup olmayacağına karar verilecek.