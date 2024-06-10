Galatasaray'ın ajanı İsveç maçında ortaya çıktı

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Galatasaray'ın ajanı İsveç maçında ortaya çıktı

Galatasaray'da maç ve performans analisti olarak görev yapan Serhat Doğan, İsveç'e giderek İsveç-Sırbistan maçını izledi. Galatasaray'ın izlemeye aldığı futbolcu ortaya çıktı.

Galatasaray, gelecek sezonun kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir şekilde oyuncu keşfine devam ediyor.

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İSVEÇ - SIRBİSTAN KARŞILAŞMASI İNCELENDİ
Sarı-kırmızılıların maç ve performans analisti Serhat Doğan, yakın zamanda İsveç ile Sırbistan arasındaki mücadeleyi stadyumdan izledi.

Doğan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar, izlediği oyuncunun kim olduğu konusunda spekülasyonlara neden oldu.

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İZLENEN FUTBOLCU ORTAYA ÇIKTI
Emre Nalbant, Salt Futbol Youtube kanalında Galatasaray'ın izlediği futbolcuyu açıkladı.

IVAN ILIC TAKİPTE
Nalbant'ın verdiği bilgiye göre; Galatasaray'ın İsveç-Sırbistan maçında dikkatle izlediği isim, Torino'nun genç ve yetenekli merkez orta saha oyuncusu Ivan Ilic'ti.

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SEZON PERFORMANSI
23 yaşındaki Ilic, geçtiğimiz sezon Torino formasıyla 33 maça çıkarken, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

16.5 MİLYON EURO ÖDENDİ
Ilic, geçen yaz Hellas Verona'dan 16.5 milyon Euro'luk bir transfer ücretiyle Torino'ya katılmıştı. Sırp oyuncunun İtalyan kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.

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