Galatasaray'ın Alman takımlarına karşı karnesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Eintracht Frankfurt'a konuk olacak Galatasaray, Alman ekipleriyle 33. kez karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla oynadığı 32 maçın 19'unda yenilmedi. Müsabakaların 7'sini kazanan Galatasaray, 12'sinde berabere kaldı, 13'ünde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Galatasaray, ilki 1964 yılında UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Magdeburg ile yaptığı maçla başlayan rekabette Alman takımlarına 33 gol attı. Sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 53 gole engel olamadı.
DEPLASMAN PERFORMANSI DAHA ETKİLİ
Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda Alman ekiplerine karşı iç sahaya göre daha etkili bir performans sergiledi.
Alman takımlarını 15 kez konuk eden sarı-kırmızılılar, 2 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Fileleri 13 kez havalandıran Cimbom, rakiplerinin 19 golüne engel olamadı.
Sarı-kırmızılı ekibin Alman takımlarıyla deplasmanda yaptığı maçlarda daha başarılı olması ise dikkati çekti. Avrupa'da en fazla Türk'ün yaşadığı Almanya'da çıktığı 17 müsabakada 5 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, toplamda 9 mücadelede mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar, 8 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı.
Galatasaray, dış sahada Alman takımlarına attığı 20 gole karşılık kalesinde 34 gol gördü.
SON 6 MAÇI KAZANAMADI
Sarı-kırmızılı ekip, Almanya temsilcileriyle yaptığı son 6 müsabakada galibiyet elde edemedi.
Alman takımlarına karşı son galibiyetini 2013'te 3-2'lik skorla Schalke 04 karşısında yaşayan Galatasaray, sonraki süreçte çıktığı 6 mücadelede 5 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı.
Galatasaray, Alman takımlarıyla yaptığı son 3 maçtan mağlup ayrıldı.
FRANKFURT'A KARŞI KAYBETMEDİ
Galatasaray, Eintracht Frankfurt ile 3. randevusuna çıkacak. İki ekip, daha önce 1992 yılında UEFA Kupası'nda mücadele etti. Almanya'da yapılan ilk maç golsüz beraberlikle sonuçlandı. İstanbul'daki müsabakayı ise Galatasaray 1-0 kazandı.
Sarı-kırmızılı ekip, iki maçta da gol yemediği Eintracht Frankfurt karşısında mağlubiyet yaşamadı.
Alman takımı ise Türk takımlarına karşı çıktığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi gördü. Galatasaray'ın yanı sıra Sakaryaspor (2), Fenerbahçe (3) ve Beşiktaş (1) ile yapılan söz konusu maçlarda 13 gol atan Eintracht Frankfurt, kalesinde 7 gol gördü.
Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla oynadığı maçlar şöyle:
- 1964-1965 sezonu Kupa Galipleri Kupası | Magdeburg-Galatasaray: 1-1
- 1964-1965 sezonu Kupa Galipleri Kupası | Galatasaray-Magdeburg: 1-1
- 1964-1965 sezonu Kupa Galipleri Kupası | Magdeburg-Galatasaray: 1-1
- 1972-1973 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası | Galatasaray-Bayern Münih: 1-1
- 1972-1973 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası | Bayern Münih-Galatasaray: 6-0
- 1985-1986 sezonu Kupa Galipleri Kupası | Uerdingen-Galatasaray: 2-0
- 1985-1986 sezonu Kupa Galipleri Kupası | Galatasaray-Uerdingen: 1-1
- 1991-1992 sezonu Kupa Galipleri Kupası | Stahl-Galatasaray: 1-2
- 1991-1992 sezonu Kupa Galipleri Kupası | Galatasaray-Stahl: 3-0
- 1991-1992 sezonu Kupa Galipleri Kupası | Werder Bremen-Galatasaray: 2-1
- 1991-1992 sezonu Kupa Galipleri Kupası | Galatasaray-Werder Bremen: 0-0
- 1992-1993 sezonu UEFA Kupası | Eintracht Frankfurt-Galatasaray: 0-0
- 1992-1993 sezonu UEFA Kupası | Galatasaray-Eintracht Frankfurt: 1-0
- 1997-1998 sezonu Şampiyonlar Ligi | Galatasaray-Borussia Dortmund: 0-1
- 1997-1998 sezonu Şampiyonlar Ligi | Borussia Dortmund-Galatasaray: 4-1
- 1999-2000 sezonu Şampiyonlar Ligi | Galatasaray-Hertha Berlin: 2-2
- 1999-2000 sezonu Şampiyonlar Ligi | Hertha Berlin-Galatasaray: 1-4
- 1999-2000 sezonu UEFA Kupası | Borussia Dortmund-Galatasaray: 0-2
- 1999-2000 sezonu UEFA Kupası | Galatasaray-Borussia Dortmund: 0-0
- 2007-2008 sezonu UEFA Kupası | Galatasaray-Bayer Leverkusen: 0-0
- 2007-2008 sezonu UEFA Kupası | Bayer Leverkusen-Galatasaray: 5-1
- 2008-2009 sezonu UEFA Kupası | Hertha Berlin-Galatasaray:0-1
- 2008-2009 sezonu UEFA Kupası | Hamburg-Galatasaray: 1-1
- 2008-2009 sezonu UEFA Kupası | Galatasaray-Hamburg: 2-3
- 2012-2013 sezonu Şampiyonlar Ligi | Galatasaray-Schalke 04: 1-1
- 2012-2013 sezonu Şampiyonlar Ligi | Schalke 04-Galatasaray: 2-3
- 2014-2015 sezonu Şampiyonlar Ligi | Galatasaray-Borussia Dortmund: 0-4
- 2014-2015 sezonu Şampiyonlar Ligi | Borussia Dortmund-Galatasaray: 4-1
- 2018-2019 sezonu Şampiyonlar Ligi | Galatasaray-Schalke 04: 0-0
- 2018-2019 sezonu Şampiyonlar Ligi | Schalke 04-Galatasaray: 2-0
- 2023-2024 sezonu Şampiyonlar Ligi | Galatasaray-Bayer Münih: 1-3
- 2023-2024 sezonu Şampiyonlar Ligi | Bayern Münih-Galatasaray: 2-1