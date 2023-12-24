Galatasaray'ın Angelino çıkmazı. Leipzig köşeye sıkıştırdı

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Galatasaray'ın Angelino çıkmazı. Leipzig köşeye sıkıştırdı
Galatasaray'ın satın alma opsiyonu devreye girmesin diye oynatmadığı Angelino konusunda Leipzig Sportif Direktörü Rouven Schröder açıklamalarda bulundu.

Sezon başında Leipzig'ten büyük umutlarla transfer edilen Angelino şu ana kadar bekleneni veremedi.

1 yıllığına kiralanan, 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan İspanyol sol bek şu ana kadar 19 maçta şans buldu. 1 kez daha Sarı-Kırmızılı formayla sahaya çıkması halinde opsiyon devreye girecek.

Bu durum gerçekleşmesin diye Angelino'yu oynatmayan Galatasaray'a, Leipzig'den açıklama geldi.

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RB Leipzig Sportif Direktörü Rouven Schröder, ülkenin önemli gazetelerinden Bild'e konuştu. Angelino'nun durumunu anlatan Schröder, opsiyon konusunda herhangi bir esneme yapmayacaklarını dile getirdi.

Rouven Schröder, "Angelino konusunda tamamen rahatız. Sözleşme sözleşmedir. Galatasaray neyi imzaladığını biliyordu. Biz 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunun çekileceğini varsayıyoruz. Söyleyecek başka bir şey yok" dedi.

Angelino bu sezon Galatasaray'da 19 maça çıktı, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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