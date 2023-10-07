Galatasaray'ın Antalyaspor maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'de Okan Buruk'un ekibi Galatasaray, Nuri Şahin'in ekibi Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Antalya Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde henüz kayıp yaşamayan ve Şampiyonlar Ligi'nde de son oynadıkları Manchester United maçını yenen Galatasaray, galibiyet moraliyle Antalya'da olacak.

Ev sahibi ekip ise son olarak Samsunspor ve İstanbulspor'u mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor.

Karşılaşmanın ilk 11'i de belli oldu:

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Güray, Veysel, Ömer, Erdal, van de Streek, Saric, Jehezkel, Bytyqi, Buksa.

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Ndombele, Torreira, Barış Alper, Kerem, Zaha, Icardi.