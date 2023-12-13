Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

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Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nden elenip Avrupa Ligi'ne kalan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki son maçında Kopenhag'a deplasmanda yenilerek elenen ve Avrupa Ligi'ne geçen Galatasaray'ın Play Off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Avrupa Ligi Play-Off kuraları 18 Aralık'ta çekilecek.

Temsilcimiz Avrupa Ligi gruplarını ikinci bitiren takımlardan biriyle eşleşecek ve ilk maçı İstanbul'da oynayacak. Maçlar 15-22 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Galatasaray'a şu takımlardan biri çıkacak:

▪️Freiburg / West Ham
▪️Marsilya / Brighton
▪️Betis / Rangers / Sparta Prag
▪️Sporting
▪️Toulouse / U. St. Gilloise
▪️Rennes / Villarreal
▪️Slavia Prag / Roma
▪️Karabağ / Molde

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