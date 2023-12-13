Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki son maçında Kopenhag'a deplasmanda yenilerek elenen ve Avrupa Ligi'ne geçen Galatasaray'ın Play Off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Avrupa Ligi Play-Off kuraları 18 Aralık'ta çekilecek.
Temsilcimiz Avrupa Ligi gruplarını ikinci bitiren takımlardan biriyle eşleşecek ve ilk maçı İstanbul'da oynayacak. Maçlar 15-22 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Galatasaray'a şu takımlardan biri çıkacak:
▪️Freiburg / West Ham
▪️Marsilya / Brighton
▪️Betis / Rangers / Sparta Prag
▪️Sporting
▪️Toulouse / U. St. Gilloise
▪️Rennes / Villarreal
▪️Slavia Prag / Roma
▪️Karabağ / Molde