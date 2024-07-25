Galatasaray'ın bombası patladı: Depay

Galatasaray'ın Hollandalı ünlü forvet Memphis Depay'ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edildi.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre sarı kırmızılı kulüp, bonservisi elinde olan Memphis Depay'a resmi teklifini yaptı.

30 yaşındaki futbolcu için Inter'in de devrede olduğu belirtildi.

Depay'ın bonuslar hariç yıllık 5 milyon euro istediği de haberde yer aldı.

Son olarak Atletico Madrid forması giyen Depay, geçen sezon 31 maçta 9 gol attı.

Depay, kariyeri boyunca PSV Eindhoven, Manchester United, Lyon ve Barcelona'da da oynadı. 434 resmi maçta 157 gol attı. Hollanda Milli Takımı formasını da 98 kez giyen Depay, fileleri 46 kez havalandırdı.