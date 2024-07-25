Galatasaray'ın bombası patladı: Depay

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın bombası patladı: Depay

Haberi İtalyanlar verdi. Galatasaray'ın ünlü oyuncunun peşinde olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Hollandalı ünlü forvet Memphis Depay'ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edildi.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre sarı kırmızılı kulüp, bonservisi elinde olan Memphis Depay'a resmi teklifini yaptı.

30 yaşındaki futbolcu için Inter'in de devrede olduğu belirtildi.

Depay'ın bonuslar hariç yıllık 5 milyon euro istediği de haberde yer aldı.

Son olarak Atletico Madrid forması giyen Depay, geçen sezon 31 maçta 9 gol attı.

Depay, kariyeri boyunca PSV Eindhoven, Manchester United, Lyon ve Barcelona'da da oynadı. 434 resmi maçta 157 gol attı. Hollanda Milli Takımı formasını da 98 kez giyen Depay, fileleri 46 kez havalandırdı.

Son Haberler
Özgür Demirtaş ile Şakkadanak Necmettin yine karşı karşıya geldi. Hiç bir dediği çıkmayan Şakkadanak Necmettin fena tuş oldu Ekonomi
Özgür Demirtaş ile Şakkadanak Necmettin yine karşı karşıya geldi. Hiç bir dediği çıkmayan Şakkadanak Necmettin fena tuş oldu
70 bin 200 hesabı kapattı Teknoloji
70 bin 200 hesabı kapattı
Altında ibre ters döndü. Yeni rekor olacak Ekonomi
Altında ibre ters döndü. Yeni rekor olacak
Kesinti yaşanan Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı normale döndü Gündem
Kesinti yaşanan Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı normale döndü
Hacıosmanoğlu Ali Koç için talimat verdi Spor
Hacıosmanoğlu Ali Koç için talimat verdi
Karşıya geçmeye çalışan baba ve oğlu dehşeti yaşadı Yaşam
Karşıya geçmeye çalışan baba ve oğlu dehşeti yaşadı
Hakan Fidan: Suriye’de savaş yok. Suriyelilerin güvenli şekilde ülkelerine dönmesi gerekiyor Gündem
Hakan Fidan: Suriye’de savaş yok. Suriyelilerin güvenli şekilde ülkelerine dönmesi gerekiyor