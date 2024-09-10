Galatasaray’ın Cicaldau'dan kazandığı para belli oldu

Galatasaray, Alexandru Cicaldau’nun Romanya'nın Universitatea Craiova kulübüne transfer olduğunu açıkladı. Ancak sarı kırmızılılar transferin maliyeti ile ilgili bir bildirim yapmadı.

Tecrübeli oyuncunun yeni takımı transferin maliyetini açıkladı. Rumen basınında çıkan haberlere göre Craiova, Cicaldau için 1,5 milyon euro bonservis ödeyecek.

Bu rakamın 300 bin euro'su ise Galatasaray'ın Craiova'ya ödemesi gereken 300 bin euro'luk son transfer taksidi olarak 1.5 milyon euro'dan düşecek. Galatasaray, 2021 yazında Cicaldau'yu Craiova'dan 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.

Galatasaray transferle ilgili yaptığı açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Alexandru Cicaldau’nun transferi konusunda U Craiova 1948 Club Sportiv SA ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer vermişti.

27 yaşındaki orta saha, Galatasaray formasıyla çıktığı 41 resmi maçta 5 gol atıp 4 asist yaptı.