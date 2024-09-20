Galatasaray'ın derbide kaç gol atacağını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın derbide kaç gol atacağını açıkladı

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi Rasim Ozan Kütahyalı'dan flaş sözler geldi.

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray kozlarını paylaşacak.

21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Liderlik mücadelesini doğrudan ilgilendiren mücadele için milyonlarca taraftar nefesini tutarken flaş bir iddia geldi.

Ünlü yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı dev derbide Galatasaray'ın rakibi Fenerbahçe'ye kaç gol atacağını açıkladı.

"FENERBAHÇE'YE 5 ATACAK"

Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye 5 gol atacağını ifade eden Rasim Ozan Kütahyalı, "Şaka değil söylediğim. Galatasaray, Kadıköy’de Fenerbahçe’ye 5 atacak. Hatta en az 5 atacak. Daha fazlası olursa şaşırmam. Osimhen de en az iki gol atacak. Hat-trick yaparsa da şaşırmam. Bahis meraklıları bu hafta bu şekilde oynarsa voleyi vururlar. Fakat yasal bahis oynamanızı tavsiye ederim" sözlerini sarf etti.

Son Haberler
Elektrikli araç ithalatında yeni düzenleme
Elektrikli araç ithalatında yeni düzenleme
Dişler kişilik hakkında bilgi verir mi? Uzmanlar bakın ne diyor
Dişler kişilik hakkında bilgi verir mi? Uzmanlar bakın ne diyor
Ahmet Çakar fırsatı kaçırmadı. Acun Ilıcalı'yı topa tuttu
Ahmet Çakar fırsatı kaçırmadı. Acun Ilıcalı'yı topa tuttu
Fatih Altaylı'dan Bilal Erdoğan'a rövaşata! 'Ahlaksız' hakaretinin intikamını son videoda aldı
Fatih Altaylı'dan Bilal Erdoğan'a rövaşata! 'Ahlaksız' hakaretinin intikamını son videoda aldı
Ayrılık acısını kolay atlattı: Yıldız oyuncu aşk tatilinde
Ayrılık acısını kolay atlattı: Yıldız oyuncu aşk tatilinde