Galatasaray'ın derbide kaç gol atacağını açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray kozlarını paylaşacak.

21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Liderlik mücadelesini doğrudan ilgilendiren mücadele için milyonlarca taraftar nefesini tutarken flaş bir iddia geldi.

Ünlü yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı dev derbide Galatasaray'ın rakibi Fenerbahçe'ye kaç gol atacağını açıkladı.

"FENERBAHÇE'YE 5 ATACAK"

Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye 5 gol atacağını ifade eden Rasim Ozan Kütahyalı, "Şaka değil söylediğim. Galatasaray, Kadıköy’de Fenerbahçe’ye 5 atacak. Hatta en az 5 atacak. Daha fazlası olursa şaşırmam. Osimhen de en az iki gol atacak. Hat-trick yaparsa da şaşırmam. Bahis meraklıları bu hafta bu şekilde oynarsa voleyi vururlar. Fakat yasal bahis oynamanızı tavsiye ederim" sözlerini sarf etti.